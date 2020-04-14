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Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar

Jimlastik alanında madalyalara sahip olan otizmli Filiznur'un annesi koronaya yakalandı. Hastaneden izleyenleri duygulandıran bir video paylaşan anne, kızının ''Sen ölürsen bana kim bakar'' demesi ile gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

14.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:55

Jimnastik şampiyonalarında elde ettiği başarılarla konuşulan otizmli 16 yaşındaki Filiznur İmer'in annesi Süreyya Elçekin, koronavirüs teşhisiyle hastaneye yattı. Bu süreçte kızından ayrı kaldığı için üzüntü duyan annenin, gözyaşları içinde çektiği video ise izleyenleri duygulandırdı. Çok zor bir süreç yaşadıklarını söyleyen Elçekin, kızının kendisine ''Sen ölürsen bana kim bakar'' dediğini aktardı. Virüsü yenen anne, taburcu edilerek kızına kavuştu.

''ACILARIMDAN DAHA KÖTÜSÜ YANINDA OLAMAMAK''

Jimnastik sporuna gönül veren ve çok sayıda madalyanın sahibi olan 16 yaşındaki otizmli Filiznur İmer'in annesi Süreyya Elçekin; mart ayının sonunda ateş, öksürük, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Çekilen akciğer filmiyle birlikte zatürre olduğu anlaşılan ve koronavirüs bulguları taşıdığı gerekçesiyle karantina altına alınan Elçekin için zorlu ve özlem dolu süreç başlamış oldu. Otizmli kızından ilk kez ayrı kalan Elçekin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde hastanede tedavi gördüğünü gözyaşları içinde anlattı. Hastane odasından çektiği videoyla kızına seslenen Elçekin, ''Çektiğim acılardan daha kötüsü kızımın yanında olamamak ve onun özel gününde ona sarılamamak. Onu çok seviyorum. Anneciğim sana söz veriyorum bundan sonra her anında senin yanında olacağım. Bugün yanında olamadığım için beni affet. Seni canımdan bile çok seviyorum.'' dedi.

Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar

''SEN ÖLÜRSEN BANA KİM BAKAR''

Anne Elçekin sözlerini şu şekilde sürdürdü: '' Koronavirüs şüphelisi olarak karantinaya alındım. Sabaha karşı özel bir ambulansla başka bir hastaneye sevkim yapıldı ve zahmetli, ağrılı, özlem dolu süreç benim için başlamış oldu. Kızımdan ilk kez ayrı kalacaktım. Bu çok zor bir süreçti ama her gün beni arıyordu. En son beni aradığında 'Anne ölmeyeceksin, değil mi' dedi. 'Sen ölürsen bana kim bakar' dedi. Ben de doktorumu aradım, doktorum bana 'Ölmeyeceksin' dedi ve umut oldu. Kızımın sevgisi bana umut oldu. Hiç tanımadığım insanların duaları bana umut oldu. Zor bir süreçti. Zor bir hastalıkla mücadele ediyordum. Kızımın özlemi de canımı acıtıyordu. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Şifa bekleyen herkese sağlık diliyorum''

Otizmli Filiznur ise eve gelen ve kendini odasında izole eden annesine kapıdan, ''Seni çok seviyorum'' diye seslendi.

Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Anne, Güncel
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