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İZMİR Koronavirüsü yendi, işine geri döndü

Koronavirüsü yendi, işine geri döndüDÜNYAYI saran koronavirüs salgına yakalandıktan sonra tedavi altına alınan İzmirli genç doktor, iyileştikten sonra alkışlarla işine geri döndüİzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde asistan...

09.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:22
Koronavirüsü yendi, işine geri döndü
DÜNYAYI saran koronavirüs salgına yakalandıktan sonra tedavi altına alınan İzmirli genç doktor, iyileştikten sonra alkışlarla işine geri döndü
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Cansu Atmaca Mutlu'ya (33) koronavirüs teşhisi kondu. Ardından testi pozitif çıkan Mutlu'ya aynı hastanede ilaç tedavisi uygulandı. Mutlu, yaklaşık 10 günün sonunda sağlığına kavuştu. İşine geri dönen Mutlu arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Ateş ve kas ağrısı şikayetleriyle hastanede tedavi altına alındığını söyleyen Mutlu, DHA'ya telefonla açıklamada bulunarak, "Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, taburcu edilirken değil işe geri döndüğümde arkadaşlarım tarafından çekildi. 10 günlük bir süreç yaşadım. Tedavimin ardından işime geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. İZMİR Koronavirüsü yendi, işine geri döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Güncel
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