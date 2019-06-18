18.06.2019 17:45
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İZMİR Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer Ödemiş'te kooperatifçiliği anlattı

Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer Ödemiş'te kooperatifçiliği anlattıİzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Ödemiş ilçesinin kırsal Kaymakçı Mahallesi'nde 'Koop-tuk Geliyoruz' sloganı ile düzenlenen etkinlikte köylülere kooperatifçiliği anlattı.

Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer Ödemiş'te kooperatifçiliği anlattı
İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Ödemiş ilçesinin kırsal Kaymakçı Mahallesi'nde 'Koop-tuk Geliyoruz' sloganı ile düzenlenen etkinlikte köylülere kooperatifçiliği anlattı. Etkinlik kapsamında Kaymakçı'daki çocuklar ve yaşlılar ortopedik muayene ve sağlık kontrolünden geçirildi, çocukların 'Bir Hayalim Var' adı altında hayallerini çizmeleri sağlandı.
İzmir'in ilçelerindeki kırsal mahalleleleri tek tek gezerek kooperatifçiliği anlatan İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer'in İzmir'in Tire ilçesinin ardından bu seferki durağı Ödemiş ilçesinin kırsal Kaymakçı Mahallesi oldu. İzmir Köy-Koop, İzmir Veteriner Hekimleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve bir sigorta şirketinin iş birliğiyle, 'Koop-tuk Geliyoruz' sloganı ile düzenlenen etkinlikte bir bankanın mobil TIR'ı Kaymakçı Mahallesi'nde konuşlandı. Mobil Tır'da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kamuran Asım Demirulus ve Dr. Serpil Demirulus tarafından mahalledeki çocuklar ortopedik muayeden geçirildi. Ardından çocuklara kağıt kalem dağıtılıp, hayallerini çizmeleri istendi. Daha sonra mahalle meydanındaki bir kahvehanede, İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, köylülere kooperatifçiliği anlattı. Kooperatifleşmenin üretim sürekliliği ve pazar bulma açısından önemine değinen Soyer, Kaymakçı'daki kadınların evlerinde yaptıkları el emeklerini değerlendirmek için kooperatifleşmesi gerektiğini söyledi. Soyer, erkeklere de kuracakları kooperatifler kanalıyla ürünlerindeki alın terinin değerlendirilmesi için Köy-Koop olarak tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını söylemesi uzun süre alkışlandı.
'KOOPERATİF KAZANÇ DEĞİL GÜÇ KAPISI'
Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı da kooperatifçiliğinin önemini yeterince anlaşılamadığına dikkati çekerek, Kaymakçı'nın bamyası meşhurdu. Eskiden büyük fabrikalar burada sıraya giriyordu. Ama şimdi yok. Şapkamızı önümüze koyup, 'Neyi, nerede yanlış yapıyoruz' diye sorgulamamız lazım. Maalesef, kooperatifçilik kazanç kapısı olarak görülüyor. Ama aslında kooperatifçilik güç kapısıdır. Aslında el ele verirsek her şeyi başarırız, bunu görmemiz gerekiyor. Daha önce yöremizde üretilen patatesi kooperatifler olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne vermiştik. Şimdi de bunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile devam ettireceğiz dedi.
Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş da dünyanın önemli üç üretim havzasından birinde olduklarını belirterek bu şansın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Altıntaş, tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticinin kooperatif çatısı altında örgütlenmesi için sunduğu olanak ve sağladığı avantajlarla ilgili de üreticileri bilgilendirdi.İZMİR Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer Ödemiş'te kooperatifçiliği anlattı
Kaynak: DHA
İzmir, Kaymakçı, Ödemiş, Güncel

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