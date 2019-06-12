İZMİR Köy okulunda kodlama yaptılar

Köy okulunda kodlama yaptılar İzmir
'in Menemen
ilçesindeki köy okulu Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'nda 20 öğrenci robotik kodlama eğitimi alarak hayvan barınağı, sıcaklık ve neme göre toprağın durumunu gösteren uyarı sistemleri ile sokak hayvanlarına su veren sistemler tasarladı.
Sivil Toplum İçin Destek Vakfı koordinasyonunda, Toplum Gönüllüleri Vakfı
(TOG) yürütücülüğünde ve bir hava yolu firmasının mali desteğiyle hayata geçen 'Doğa İçin Kodla' projesi, Menemen Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Proje yürütücüsü Merve Özer, Hindistan
merkezli AKS Education tarafından 'Yılın öğretmeni' ödülüne layık görülen Ankara Altındağ Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan
ile gönüllü öğrenciler Meryem
Yiğit, Oğuzhan Solmaz
, Baturay Ekinci
, Nurettin İskilip
, Ankara'dan gelerek sınıf öğretmeni Zeliş Kurt'un 4-A sınıfını kodlama ile tanıştırdı. Robotik kodlama eğitimine katılan 20 öğrenci keyifli saatler geçirdi. Kodlama etkinliklerinin doğa ile ilişkilendirildiği iki günlük programda öğrenciler kodlama temelleri ve blok tabanlı kodlama çalışmaları yaptı. Daha sonra hayvan barınağı, sıcaklık ve neme göre bitki ve toprağın durumunu gösteren uyarı sistemleri ile sokak hayvanlarına su veren sistemler tasarladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapay zeka öğrenmesi için Almanya
'ya gönderilen, yılın öğretmeni ödülüne sahip Selçuk Yusuf Arslan, kodlama ve robotik çalışmaların öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmasında son derece etkili olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi
Ne yazık ki bu çalışmalardan tüm öğrenciler eşit olarak yararlanamıyor. 'Doğa için Kodla' projesi kapsamında İzmir'de bir köy okulunda çok verimli bir hafta sonu geçirdik. Öğrencilerin öğrenme isteği gerçekten inanılmazdı. Sadece kodlama değil doğa ile ilişkilendirerek üretime de geçtiler. Umarım bu eğitim sonunda öğrencilerde farkındalık oluşturabilmişizdir. Yıllar sonda bu öğrencilerin STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarına yönlendiğini görmek proje ekibi olarak bizleri mutlu edecek. Bu projedeki amacımız Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinden nitelikli eğitim, eşitsizliklerin azalması ve iklim eylemi hareketini gerçekleştirebilmekti. Çocukların sadece kodlama öğrenmeleriyle yeterli kalmayıp kodlayarak ürünler ortaya çıkarmalarını hedefledik. Doğa temasıyla birleştirip doğa bilinci oluşturmaya çalıştık. Aldığımız dönüşler son derece olumluydu. Bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum.
Kaynak: DHA
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