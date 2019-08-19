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İZMİR KÖYLÜLER YARALARINI SARIYOR

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

19.08.2019 16:26
İZMİR KÖYLÜLER YARALARINI SARIYOR
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 hektar alanda etkili olan yangında alevlerin tehdit etmesi üzerine boşaltılan Yukarı Ormanlı ve Kuyucak köylerinde vatandaşlar geceyi endişeli gözlerle dışarıda geçirdi. Sabah saatlerinde rüzgarın esiş yönüne göre alevlerin bu köylerden uzaklaşması üzerine ise vatandaşlar tekrar evlerine döndü. Vatandaşlar, endişeyle evlerinin zarar görüp görmediğini inceledi. Köylüler gece büyük korku yaşadıklarını, evlerinin yanmaması için bahçe hortumlarıyla duvarlarını ıslattıklarını, alevlerin bahçelerindeki ağaçları yaktığını, ancak evlerine zarar vermediğini anlattı.
Bu arada yangının neden olduğu zararlar da ortaya çıkmaya başladı. Alevler köylülerin üzüm bağlarına zarar vermesinin yanı sıra evlerine su getirdikleri hortumları da yaktı. Köylüler yaralarını sormaya çalışırken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İZMİR KÖYLÜLER YARALARINI SARIYOR

Karabağlar, Ormanlı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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