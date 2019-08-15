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İZMİR Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı

Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandıİzmir'in Konak ilçesinde, Mustafa Ölmez (46), kendisinden ayılmak isteyen sevgilisi Kübra Mina Y.'yi (26) bindikleri takside dövdükten sonra tabancayla bacağından vurdu.

15.08.2019 13:17
İZMİR Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı
Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde, Mustafa Ölmez (46), kendisinden ayılmak isteyen sevgilisi Kübra Mina Y.'yi (26) bindikleri takside dövdükten sonra tabancayla bacağından vurdu. Yaralı genç kadın, hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Ölmez ise mahkemece tutuklandı.
Olay, Konak'ın Hatay semtinde meydana geldi. Mustafa Ölmez ile sevgilisi Kübra Mina Y., bindikleri takside tartışmaya başladı. Kübra Mina Y.'nin kendisiyle evlenmemesi durumunda ayrılacağını söylediği Ölmez, genç kadını dövmeye başladı. Ölmez, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla da Kübra Mina Y.'yi bacağından vurup, yaraladı. Taksicinin durmasının ardından Ölmez, araçtan inip, kaçtı. Kübra Mina Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kübra Mina Y., Mustafa Ölmez'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerin yaptığı araştırma sonucu Ölmez, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ölmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Mehmet CANDANİZMİR, (DHA)

Mustafa Ölmez, İzmir, Konak, Güncel

Kaynak: DHA

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