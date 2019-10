İzmir kucağında bebeğiyle zeybek oynayan anne, türkiye'nin ilgi odağı oldu

Kucağında bebeğiyle zeybek oynayan anne, Türkiye 'nin ilgi odağı olduİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2 bin kişinin aynı anda zeybek oynadığı etkinliğe katılarak 7 aylık bebeğiyle birlikte zeybek oynayan Ece Hekim (31), görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ilgi odağı oldu. Bebeği Can'ın zeybek sırasında kucağında çok mutlu olduğunu söylen Hekim, Böyle bir organizasyonun içinde yer almak çok gurur verici bir şey. Oynarken de kalbim güm güm attı, videonun yayılmasından sonra da çok heyecanlandım, duygulandım ve mutlu oldum dedi.Ödemiş'te Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde, Ödemiş Belediyesi, Ticaret Odası ve Kaymakamlığın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı. Görüntüleri tüm Türkiye tarafından büyük ilgi gören etkinlik için birkaç hafta öncesinden çalışmalara başlayan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, gönüllü 2 bin kişiye ulaştı. Gönüllüleri gruplara ayırarak, Ödemiş'teki okullarda, bahçelerde, çeşitli alanlarda provalar yapan öğreticiler, 29 Ekim'e hazırlandı. Gerekli izinleri aldıktan sonra Saraçoğlu Caddesi'nin trafiğe kapanmasından sonra caddeye dizilen 2 bin kişi, 450 metrelik bir sıra oluşturdu. Saat 9.30'da müziği duymalarıyla birlikte zeybek oynamaya başlayan grup, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep beraber yaşadı. Bu heyecanlı anlarda en çok dikkat çeken ise, kucağındaki kanguru bebek askısının içinde 7 aylık bebeği Can ile zeybek oynayan Ece Hekim oldu. Bebeğinin kendisine çok düşkün olduğunu ve bir an olsun ondan ayrılmadığını söyleyen Hekim, Bu etkinliği duyunca çok heyecanlandım ve oğlumla birlikte katılmak istedim. Çünkü o benimle mutlu, bana çok düşkün. Benim kucağımda çok sakin ve uslu, başkasına gittiğinde hemen mızmızlanmaya başlıyor. Sosyal yaşamımızda mutlu olduğu, rahat olduğu her yerde bizimle birlikte, yapışık yaşıyoruz. İki gün boyunca provalarda da bizimle birlikteydi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık, gayet keyifliydi. Hatta diz vurduğumuz yerlerde o da bizimle bağırdı. İki günlük provadan sonra da bayramda yerimizi aldık. Orada da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kanguruda çok rahattı, ellerimle tutmadan rahat hareket ettim. Hatta gösteriden sonra eve dönüş yolunda kangurunun içinde uyudu. 4 yaşındaki kızım Nil'in de zeybeğe katılmasını istedim, fakat senkronizasyonu sağlamak adına 12 yaş altı çocukları almıyorlarmış. Böyle bir organizasyonun içinde yer almak çok gurur verici bir şey. Oynarken de kalbim güm güm attı, videonun yayılmasından sonra da çok heyecanlandım, duygulandım ve mutlu oldum dedi.'BU KADAR ETKİ YARATACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK'Organizasyonu nasıl planladıklarını anlatan Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Bedirhan Diyarbakırlı ise şunları söylediEğitmen arkadaşlarımla birlikte odamızda yaptığımız toplantıda bir hayal kurduk, Cumhuriyet coşkusuna yaraşır bir etkinlik planlamaya çalıştık. Bunu 7'den 77'ye tüm halkın katılımıyla yapmak istedik ve gerçekleştirdik. Çok da güzel olduğunu düşünüyoruz. Kararımızı aldıktan sonra resmi kurumlara başvurumuzu yaptık, kaymakam beyimizin vermiş olduğu olur ile süreç başladı. 80 bin nüfuslu Ödemiş ilçesinin 2 bini bizimle oradaydı. Büyük bir katılım oldu, hedeflediğimiz sayının çok üstüne çıktık. Açıkçası biz etkinliğin bu kadar büyük bir etki yaratacağını düşünmemiştik. Ama inanıyorum ki bizim birleşmeye ihtiyacımız varmış. Tüm Türkiye hatta ülke dışından da güzel geri dönüşler oldu.Etkinliğe 2 yaşındaki ve 7 yaşındaki oğullarını da getirip, eşiyle birlikte zeybek oynayan Osman Bozkurt, Sabahın erken saatlerinde o caddedeydik. Heyecanlıydım, bir taraftan ailemle birlikte orada olmak gurur vericiydi. 2 yaşındaki oğluma da zeybek kıyafeti giydirmiştik. Mutluyuz, bir öncülük oldu bence. Umarım bundan sonra da bu tür etkinlikler devam eder şeklinde konuştu.Halk Eğitim Merkezi halk oyunları eğitmeni Arzu Bengi provaların keyifli geçtiğini belirterek, Stadyumda bayramdan önceki Perşembe gecesi tüm Ödemiş zaten zeybek oynuyordu. 29 Ekim günü sabaha karşı 4'e kadar caddede numaralandırma yaptık. Çok keyifliydi. Aslında bu kadar kişiyi bir araya toplamak zordu, fakat her zorluğun sonu böyle güzel bittiği için ve bunu yürekten hissettiğimiz için bize hiç zor gelmedi. Ben orada zeybek oynarken saçımın dibinden ayak avucuma kadar titrediğimi hissettim. Çok özel bir duyguydu dedi.