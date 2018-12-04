İzmir Küçük Çocuğun Ölümüne Neden Olmakla Suçlanan Doktorlar Yargılanıyor

Küçük çocuğun ölümüne neden olmakla suçlanan doktorlar yargılanıyor İzmir
'de, öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan
Işıksoy'un ölümüyle ilgili, haklarında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açılan doktorlar E.A. (Elif Abay) ve E.B.Ç.K.'nin (Emine Burcu Çığşar Kuzu
) yargılanmasına başlandı. Sanıkların katılmadığı duruşmada baba Murat Işıksoy, Evladıma zamanında ve yeterli müdahale yapmadılar dedi. Bornova
'da yaşayan Murat ve Asiye Işıksoy çifti, geçen yıl mart ayında oğulları Recep Tayyip Erdoğan
Işıksoy'u öksürük şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan küçük çocuk, bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopside, küçük çocuğun akciğer enfeksiyonu sonucu öldüğü belirlendi. Çocuklarının ölümünde doktorların ihmali olduğunu düşünen Işıksoy çifti, acil serviste görev yapan doktorlar E.A. ve E.B.Ç.K.'dan şikayetçi oldu. Konak
Kaymakamlığı, doktorlar hakkında soruşturmaya izin vermedi. Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda doktorların kusurlu olduklarının belirtilmesi üzerine Işıksoy ailesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'ne itirazda bulundu. İtirazın yerinde görülmesinin ardından doktorlar E.A. ve E.B.Ç.K. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı.
İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanıklar E.A. ve E.B.Ç.K. katılmazken, ölen Recep Tayyip
Erdoğan Işıksoy'un annesi, babası ile tarafların avukatları hazır bulundu.
DOKTOR, 'ÖLMESİNİ Mİ BEKLİYOR SUNUZ' DEDİ
Duruşmada doktorlar E.A. ve E.B.Ç.K.'den şikayetçi olduğunu söyleyen baba Murat Işıksoy, Oğlumu o gece öksürük şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürdüm. Triaj bölümünde sıra aldıktan sonra 5-10 dakika bekledik. Sonra bir doktor muayene etti. Film ve idrar tahlili istedi. Fakat çocuğum bir şey yiyip içemediği için tahlil veremedi. Daha sonra kan tahlili istediler. Kan almak için uğraştılar. Fakat bir türlü kan alamadılar. Çocuğumun o sırada öksürüğü devam ediyordu. Oksijen verdiler, ancak bir türlü kan alamayınca enjektörle koluna bir şey yaptılar. Sorduğumda kan alabilmek için dediler. Sonra bakı bölümüne aldılar. Orada 25-30 dakika bekledik. Bu sırada çocuğumun vücudunda morarmalar başladı. Bakı bölümünün orada duran bir doktor bilgisayardan televizyon izliyordu. Morarmaların olduğunu söyleyince bana söylendi. Ancak çocuğumu görünce panikleyip diğer doktorlara haber verdi. Gelen erkek doktor, 'Daha neyi bekliyorsunuz Ölmesini mi bekliyorsunuz Hemen canlandırma odasına alın.' dedi. Orada çocuğuma müdahale ettiler ve bize hiç bilgi vermediler. Kardeşim kapı açıldığında çocuğumun kefenlendiğini görmüş. Sonra biz odaya girdik ve doktorlar oradan ayrıldı. Çocuğumla zamanında ve yeteri kadar ilgilenmediler. Doktorlardan şikayetçiyim dedi.
Hakim, sanık doktorların bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmalarına karar vererek, duruşmayı erteledi.
04 Aralık 2018 Salı 16:59