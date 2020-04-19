Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İZMİR Küçük Hayrunisa'nın hayata tutunabilmesi için yardım isteği

Küçük Hayrunisa'nın hayata tutunabilmesi için yardım isteğiİZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi Tülay Aktaş Onkoloji Merkezi'nde beyninde ve omuriliğindeki tümör sebebiyle tedavi gören 3,5 yaşındaki yaşındaki Hayrunisa Uzdu'nun sağlığına kavuşabilmesi için 1, 5 milyon liraya ihtiyacı var.

19.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:40
Küçük Hayrunisa'nın hayata tutunabilmesi için yardım isteği
İZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi Tülay Aktaş Onkoloji Merkezi'nde beyninde ve omuriliğindeki tümör sebebiyle tedavi gören 3,5 yaşındaki yaşındaki Hayrunisa Uzdu'nun sağlığına kavuşabilmesi için 1, 5 milyon liraya ihtiyacı var. Nur Mukaddes Uzdu, tanesi 70 bin lira olan ve kızının ayda dört kez kullanması gereken ilacı yurt dışından kendi imkanları ile getirtebilmeleri için maddi imkanlarının yeterli olmadığını belirtip, hayırseverlerden yardım istedi.
İzmir'de yaşayan ev kadını Nur Mukaddes Uzdu (30) ve fotokopi makinesi satışı işi ile uğraşan eşi Osman Yasin Uzdu (31) çiftinin kızları Hayrunisa Uzdu, 2019 yılı mart ayında bacak ağrısı şikayetleriyle ailesi tarafından doktora götürüldü. Birkaç farklı hastanede tetkikler yapıldıktan sonra hastalığa teşhis konulamadı. Bunun üzerine Uzdu çifti, kızları için bir kez de Ege Üniversitesi Hastanesi Tülay Aktaş Onkoloji Merkezi'ne başvurdu. Burada yapılan tahlillerde minik Hayrunisa'nın karnında 10 santimetre büyüklüğünde tümör olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca 10 kür kemoterapi tedavisi gören Hayrunisa'nın geçen ocak ayında yapılan tahlilleri tamamen temiz çıktı. Sevindirici haberi alan ve hastaneden taburcu edilen Uzdu Ailesi, bir ay sonra çekilen rutin MR'lar sonucunda, tümörün Hayrunisa'nın beyin ve omuriliğine sıçradığını öğrenince yıkıldı. Küçük kızın tekrar tedavisine başlandı.
Bu haber sonrasında küçük Hayrunisa, yeniden tedavi görmeye başlarken, doktorlar Hayrunisa'nın yaşama tutunabilmesi için bir ilaca ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu ilacın dünyada aktif olarak kullanıldığını söyleyen anne Nur Mukaddes Uzdu, "İlaca ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak çok pahalı ve yurt dışından getirtilmesi gerekiyor. Kızımın uzun süre kullanması gereken bu ilacın tanesi 70 bin TL. Kızımın ayda bu ilaçtan 4 adet kullanması gerekiyor. Bu da ayda 280 bin lira demek. Bizim şu an tüm tedavi sürecinde kullanacağı bu ilaç için 1,5 milyon TL'ye ihtiyacımız var. Bu ilaca ulaşabilirsek kızımın iyileşme oranı çok yüksek. Şu anda Avrupa'da aktif olarak bu ilaç kullanılıyor. Ancak, bu ilacı maddi imkanlarımız ile karşılamamız mümkün değil hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.
'HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILIYOR'
Kızının hastalığı hakkında bilgi veren anne Uzdu, "Kızımın karnındaki tümör beynine ve omuriliğine sıçradı. Beyin ve omuriliğe sıçradığı için artık tümör daha ciddi bir boyut kazandı ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Şu an kemoterapi ve radyoterapi alıyoruz. Ancak, kızımın tedavisi için yurt dışından gelecek ilacı mutlaka almamız gerekiyor" diye konuştu.
'YAŞAMAYAN BİLEMEZ'
Çok zor bir süreç yaşadığını söyleyen anne, "Bunu yaşamayan anlayamaz. Çocuğum iyileşsin istiyoruz. Bu ilaca ulaşmak istiyoruz. İnsanlar sesimizi duysunlar. Elbet merhametli insanlar çıkacaktır. Lütfen sesimizi duyun. Elimizde reçetemiz var. Yardım etmek isteyenler doktorlarımızla da görüşebilirler. Biz yalnızca ilaca ulaşmak istiyoruz" dedi. İZMİR Küçük Hayrunisa’nın hayata tutunabilmesi için yardım isteği

Kaynak: DHA

Etiketler: Ege Üniversitesi Hastanesi, Tülay Aktaş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çin’de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haberler
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haberler
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı sonrasında ülkelerdeki son durum Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı sonrasında ülkelerdeki son durum
9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı’dan ilk paylaşım Haberler
9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım
Haberler ›› Güncel ››İZMİR Küçük Hayrunisa'nın hayata tutunabilmesi için yardım isteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:42: Zonguldak'ta belediye ekiplerinin müzik etkinliği renkli görüntülere sahne oldu - Haber 20:39: Bakan Yardımcısı Özer, salgınla mücadelede mesleki ve teknik eğitimin rolünü anlattı - Haber 20:36: Bolu'da polis ekiplerinden minik çocuğa doğum günü sürprizi - Haber 20:35: - ABD'de karantina karşıtı protestolar ülke geneline yayılıyor- Gösteriler Demokratların yönettiği... - Haber 20:33: - Filipinler'de gecekondu mahallesinde yangın: 500 aile evsiz kaldı - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü - Haber 19:17: Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum - Haberler 19:02: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi - Haberler 18:32: Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti - Haberler 16:55: ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı - Haberler