İzmir Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Doluluğu Değil Geliri Sorgulayın-1

İzmir'de bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan 'Travel Turkey İzmir' Fuar ve Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile açıldı. Bakan Ersoy, turizm ile ilgili yapılacak olan çalışmaları anlattı. Ersoy sektör temsilcilerini oteldeki doluluğu değil geliri sorgulamaları konusunda uyararak, Patronların yüzde 95'i otellerine geldiklerine genel müdürlerine doluluğu soruyor. En büyük hatayı burada yapıyoruz. Yarından itibaren genel müdüre soracağınız soru otelin doluluğu değil 'gecelik kişi başı gelirimiz ne oldu' olmalı. Bunu artırmazsak turizmdeki kaliteden taviz vermeye devam ederiz dedi.Bu yıl 12'incisi düzenlenen 'Travel Turkey İzmir' Fuar ve Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile açıldı. 38 ülke ve 48 ilden gelen bin 200'ü aşkın katılımcısıyla dev bir organizasyona ev sahipliği yapan fuar, önemli konukları da ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2016'da bir takım olumsuzlukların yaşandığını, 2017'de ise turizmde düzelmelerin olduğunu ve bunun 2018'de de devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin 40 milyonluk bir turist hedefinin olduğunu tekrarlayan Bakan Ersoy, bu hedefi yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.'KENDİMİZİ BAŞKASININ KÜFESİNDE TAŞITMA ALIŞKANLIĞINDAN VAZGEÇMELİYİZ'Bakan Ersoy, sektör temsilcilerini oteldeki doluluğu değil geliri sormaları konusunda uyararak şöyle dediPatronların yüzde 95'i otellerine geldiklerine genel müdürlerine doluluğu soruyor. En büyük hatayı burada yapıyoruz. Yarından itibaren genel müdüre soracağınız soru otelin doluluğu değil 'gecelik kişi başı gelirimiz ne oldu' olmalı. Bunu artırmazsak turizmdeki kaliteden taviz vermeye devam ederiz. Bunun için en önemli şey tanıtım. Bununla ilgili yeni adımlar atıyoruz. Kısa sürede Turizm Geliştirme Fonu çalışmalarımız var. Biz tanıtıma ayrılan bütçeyi yüzde 4-5'ler olarak beklerken, yüzde 1 bile tanıtım yapmadan turizmde bir yerlere gelmeye çalışıyorsanız başka dünyada yaşıyorsunuz. Öyle bir dünya da yok. Bunu kabul edelim. Kendimizi başkasının küfesinde taşıtma alışkanlığından vazgeçmeliyiz. Herkes elini taşına koymalı. Yarından tezi yok otellerin genel müdürlerine 'kişi başı gecelik gelir ne' diyeceksiniz, sonra doluluğu soracaksınız, en son da maliyetleri soracaksınız. Nicelikten çok nitelikli turiste odaklanacağız. Önceliğiniz geliri artırmak olmalı. Eğer maliyet olarak turizm yaparsanız sonuç alamazsınız. Fiyat artırmak kolay iş değil. Önce vereceksiniz, sonra alacaksınız. Karşılıksız fiyat artışına girmek mümkün değil. Benim Türkiye turizm açısından inancım sonsuz.'BİR ÜST LİGE ÇIKMA ZAMANI'Yıl sonu 40 milyon turist hedefini yakalayacaklarını söyleyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdüYurt dışından gelen Türkleri de katarsak 46 milyon üzeri turisti Türkiye'de ağırlamış olacağız. Sayı olarak Türkiye istenilen yerlere gelmiş durumda. Önceliğimiz sayıdan çok niteliği artırmak olacak. Nitelikli turisti hedefliyoruz. Şimdi özgüvenli olma zamanı. Şimdi Türkiye olarak bir üst lige çıkma zamanı. Türkiye olarak buna hazırız. Ama maalesef hala küçük bir kesim devlet teşvikleri ile devlet katkısı ile devam edecek, 'küçük olsun benim olsun Türkiye ne olursa olsun' düşüncesiyle hareket etmek istiyor. Bu devir Türkiye'de kapandı. Bundan sonra küçük hesapların pelinde değil, büyük hesapların peşinde hedeflerimizi büyük koyacağız. Buna ulaşmak için gerekli alt yapıya hazırız.'THY, YENİ HAVALİMANIYLA BİRLİKTE ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HER YIL FİLOSUNA 50 UÇAK KATACAK, SİPARİŞLER VERİLDİ'Bakan Ersoy, THY'nin yeni havalimanıyla birlikte gelecek yıllarda her yıl filosuna 50 uçak katacağını bunun siparişlerinin verildiğini belirterek, şunları söylediAvrupa ile kıyasladığımızda, oranın ekonomisi, turizm potansiyeli en büyük ülkesi 7 yıldır İstanbul Havalimanı ile kıyaslanmayacak kadar küçük havalimanının açılışını geciktiriyor. Biz 3,5 yıllık gibi kısa sürede en büyük havalimanını hizmete almayı başardık. Turizm açısından en önemli araçlardan biri olan ulaşımla ilgili elimizde THY gibi silah var. THY, yeni havalimanıyla birlikte önümüzdeki yıllarda her yıl filosuna 50 uçak katacak, siparişler verildi. Dünyanın en çok noktasına uçan THY, birkaç yıl içinde yeni uçaklarla Avrupa'nın bir numaralı havayolu şirketi olacak. Hedefimiz sadece Avrupa'nın değil dünyanın sayılı havayolları arasına girmek. Bizim için hayati önemi olan altyapı, ulaşım sorunları çözüldükten sonra turizmin diğer paydaşları olarak kendimizde gerekli özgüveni bulup hızlı yola almamız gerekiyor. Önümüzdeki yıldan itibaren değişiklikler yapmak, yeni adımlar atmak zorundayız. Kararlı şekilde ilerliyoruz.Ersoy, sözlerinin sonunda, Uçağa binmek isteyenler binecek, kalmak isteyenler, arkada el sallayacak. Biz turizmde ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız dedi.'EGE BÖLGESİ'NDE TURİZM SEKTÖRÜ KATLANARAK BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da her yıl emin adımlarla büyüyen, günün koşullarıyla kendini geliştiren İzmir Fuarı'nın çok önemli olduğunu bildiklerini aktardı. Ataoğlu, Göreve geldiğimizde yaptığımız ciddi atılımlar çerçevesinde otellerin de kendilerini geliştirmeleri sonrasında KKTC bir ada ülkesi olması sebebiyle ve doğal zenginliği çerçevesinde en büyük gelirimizin turizmden olduğunu belirtmeliyim. Dünya turizm etkinlikleri çerçevesi içinde yer alan, seyahat eden kişilerin KKTC'nin ne kadar değerli ve zengin doğaya sahip olduğunu duyurmak için her fırsatta elimizden geldiğince kendimizi, gerek bu tür etkinliklerde gerek dijital ortamlarda ifade etmeye çalışıyoruz. Payımızı almaya çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerin olumlu sonuçlarını aldığımız zaman çok daha onurlu ve gururlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kültürümüzün tanıtılması için elimizden gelen tüm imkanları kullanıyoruz diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Bizde bu coğrafya bu zenginlik bu insan dokusu, bu misafirperver halkımız olduğu müddetçe Türkiye'de, Ege Bölgesi'nde turizm sektörü katlanarak büyümeye devam edecektir dedi.İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'in eşsiz güzelliklerine sahip olduğunu ve düzenlenen fuar ile yeni atılımlara ve iş birliğine vesile olacağını aktardı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da Terör örgütü çok uzun yıllardır Diyarbakır'ın zenginliklerini yok etmeye çalıştı. Diyarbakır'ın turizm perspektifinde söyleyecek çok şeyi var. Diyarbakır'da yüz yılları bulan zenginlik sizleri beklemektedir. Diyarbakır'ın tüm dünyaya sunacak zenginlikleri için bu fuar önemli bir kazanım olacaktır dedi.2 GÜNLÜK FUARDA NELER VARTravel Turkey İzmir, binden fazla katılımcı ve 38 ülkenin turizm profesyonelini İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir'de buluşturdu. 8 Aralık'a kadar açık kalacak fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenleniyor. Fuarda, seyahat acenteleri, tur operatörleri, iş ve kongre turizmi firmaları, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri, yat ve kurvaziyer turizmimarina, uluslararası turizm otoriteleri ve borsaları, kafe ve restoranlar, aktif ve macera turizmi, belediyeler, bankacılık ve sigorta firmaları, kültür turizmi, valilikler, il kültür turizm müdürlükleri, dalış okulları, spor turizmi, kalkınma ajansları, havayolları, turizm teknolojisi, turizm birlik ve dernekleri, kafe, bar, otel ekipman firmaları, turizm taşımacılığı, turizm medyası, eğitim turizmi, bilgi ve enformasyon teknolojileri, medikal kuruluşlar ve sağlık kuruluşları yer alıyor.SEKTÖR HOTELRUNNER THEATER'DA BULUŞACAKTurizm sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden dijital satış ağı ve kanal yönetim platformu HotelRunner'ın, son üç yıldır önemli fuar ve organizasyonlar bünyesinde düzenlediği, konusunda uzman, yöneticilerin konuşmacı olarak katıldığı HotelRunner Theater etkinliği; İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla Travel Turkey İzmir'de turizm sektöründeki yeniliklerin nabzını tutacak. 'ttitech Stage by HotelRunner Theater' adıyla Travel Turkey İzmir'de ttitech Seyahat Teknolojileri Özel Bölümü içerisinde kurulacak dev sahnede, 2018 pazar sonuçları, 2019 turizm trendleri ve en son teknolojik gelişmelerin yanı sıra; 'Dijital dönüşüm ve pazarlama', 'Online seyahat acenteleri ve farklı pazarlara açılmakö, 'Meta-arama platformları ve direkt satış kanalları', 'Havayollarında dijitalleşme', 'Akıllı şehirler', 'Sağlık turizmi', 'İçerik, sosyal medya ve itibar yönetimi', 'Otel, acente ve kanal yönetimi', 'Entegre ön büro ve çağrı merkezi uygulamaları', 'Online ödeme sistemleri', 'Turizmde yapay zeka, 3D ve hologram teknolojileri' ve 'Gelir yönetimi ile karlılığı artırmak' gibi konular ele alınacak.İZMİR'DE MAKEDONYA VE DİYARBAKIR RÜZGARITravel Turkey İzmir Fuarı, bu yıl da önemli buluşmalara sahne olacak. Türkiye ile sıcak ilişkileriyle dikkat çeken Balkanlar'ın önemli ülkelerinden Makedonya, Partner Ülke olarak Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yerini alacak. Türk vatandaşlarının sıkça tercih ettiği yurt dışı duraklarından olan Makedonya, yapacağı etkinliklerle Türk turistlerin tercihi olmaya devam etmeyi hedefleyecek. İki ülke arasındaki sıcak dostluk ortamı İzmir'de pekişecek. Travel Turkey İzmir Fuarı'nın bu yıl Partner İli ise Diyarbakır olacak. Doğu ve batının birleşeceği buluşmada Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu illeri arasında öne çıkan Diyarbakır, dokuz bin yıllık tarihini ziyaretçilerle paylaşacak. Tarih turizminin önemli bileşenleri arasında yer alan Diyarbakır kentini simgeleyen yapı ve kültürel varlıkların canlandırması Travel Turkey İzmir ziyaretçilerini karşılayacak.