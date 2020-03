İzmir kulüpleri tek yürek: "Her şey geride kalacak"

İzmir'in asırlık spor kulüpleri, sosyal medya üzerinden korona virüsü salgını sebebiyle ara verilen ligler için kenetlendi. Kulüpler, taraftarlarına kavuşmayı beklediklerini belirttiği paylaşımlarında, "Her şey geride kalacak" mesajı verdi.İzmir'de en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan İzmir Banliyo Sistemi (İZBAN), sosyal medya hesabı üzerinde şehrin asırlık spor kulüpleri; Karşıyaka, Altay, Altınordu, İzmirspor, Göztepe, 1928 Bucaspor ve Menemenspor'u etiketleyerek "Ve sonra her şey #GerideKalacak yine birlikte tribünlere koşacağız, söz mü?" paylaşımında bulundu. İZBAN'ın bu çağrısına, kulüpler kısa sürede cevap vererek birlik beraberlik mesajı verdi."Her şey #GerideKalacak"Karşıyaka Spor Kulübü, "Koşacağız, söz!" derken, Altay Spor Kulübü, "Aynı coşkuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz!" paylaşımını yaptı. Altınordu Futbol Kulübü, "Söz her şey #GerideKalacak ve tribünlerde yine el ele vereceğiz" mesajını yayınlarken, Göztepe Spor Kulübü ise paylaşımında "Her şey #GerideKalacak, Gürsel Aksel Stadımızda daha büyük bir coşkuyla buluşacağız" ifadelerine yer verdi.Kulüplerin bu umut dolu paylaşımlarına taraftarlar kısa sürede binlerce etkileşim verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA