İzmir Kupasıyla Başkan Kocaoğlu'na Geldi

Kaynak: DHA

Kupasıyla Başkan Kocaoğlu'na geldiBUZ pateninin yükselen yıldızı Efe Çetiz, Sofya'da 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı Artistik Buz Pateni yarışmasında dünya rekoru kırdı. Genç sporcu, kazandığı kupayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na getirdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Efe Cetiz, Türkiye'de çok fazla sporcunun yetişmediği ve uluslararası arenada yeterli başarı sağlanamayan buz pateninde adını tüm dünyaya duyurdu. 'Buzun Efesi' olarak tanınan ve Uluslararası Buz Pateni Birliği'nce tescilli dünya rekorunun sahibi olan Efe Çetiz, son olarak uluslararası yarışmalarda Basic Novice Boys kategorisinde 7 elementli puan türünde '45.42' puanla, Türkiye'de ve dünyada elde edilen en yüksek puanın da sahibi oldu. 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı, Bulgaristan'daki Sofia Trophy Cup 2019'da dünya rekoru kıran İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Cetiz, kupasını da Başkan Kocaoğlu'na getirdi.BAŞKAN'IN HEDİYE PATENLERİ REKOR GETİRDİİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisine hediye ettiği patenle kaydığını ve bu patenlerin kendisine şans getirdiğini dile getiren Cetiz, desteklerinden ötürü teşekkür etti. Genç sporcunun antrenörü Gamze Güner de, Efe Cetiz'in 2021 yılında Uluslararası Gençlik Olimpiyatları'na katılacak ilk isim olarak belirlendiğini söyledi.'GÖĞSÜMÜZ KABARIYOR'Efe Cetiz'in başarısıyla gurur duyduğunu ve göğsünün kabardığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kente buz pateni sahası ve şampiyonlar kazandıracağımı söylediğimde, bazı arkadaşlarım gülmüştü. Yaptıktan ve gençlerin başarısını gördükten sonra o arkadaşlarım gelip benden özür diledi. Açtığımız bu tesisin meyvelerini almaktan çok mutluyuz. Efe Cetiz başta olmak üzere pek çok başarıya imza atan sporcularımızı kutluyorum dedi.Efe Cetiz'in annesi Okşan Cetiz ve babası Melih Çetiz, spora ve sporcuya katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Pervin Şenel Genç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor ve Genel Yönetim Direktörü Mustafa Ağme ve Buz Pateni Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Neşe Olcay Hünerli de katıldı.