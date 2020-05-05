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İZMİR Kurnaz kumarbazlar dolaplarda yakalandı

Kurnaz kumarbazlar dolaplarda yakalandı İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir villaya yapılan kumar baskınında, kumar oynadıkları ileri sürülen bazı şüpheliler villada bulunan dolaplara saklandı.

05.05.2020 07:33 | Son Güncelleme: 05.05.2020 07:35
Kurnaz kumarbazlar dolaplarda yakalandı İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir villaya yapılan kumar baskınında, kumar oynadıkları ileri sürülen bazı şüpheliler villada bulunan dolaplara saklandı. Polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu, şüpheliler saklandıkları dolaplarda yakalandı. Şüphelilere 52 bin 275 TL para cezası kesildi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir villada kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile Çamlık yol mevkisinde bulunan söz konusu villaya baskın yaptı. Polis ekiplerinin geldiğini gören bir şüpheliler, villanın ışıklarını kapatarak alt ve üst kattaki odalarda bulunan dolaplara saklandı. İddiaya göre, villayı kiraladığı öğrenilen S.D., kapıyı açtı. İçeriye giren ekipler, yaptıkları detaylı inceleme sonucunda, kurnaz şüphelileri dolaplarda yakaladı. Şüphelilere Kabahatler Kanunu'na göre 13 bin 475 TL, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre ise 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Toplamda 12 şüpheliye 52 bin 275 TL para cezası uygulanırken, S.D. isimli şüpheliye ise yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.
"ESNAFIM BEN"
Öte yandan, polis ekipleri odalarda bulunan dolapları incelerken, bir dolapta saklanan kadın vatandaş buldu. Polis ekiplerinin görüntü almasına sinirlenen kadın, "Çekmeyin beni esnafım" dedi, bunun üzerine polis ekipleri "Burada mı esnaflık yapıyorsun" diye sorduklarında, şüpheli kadın "İçki içmeye geldim, arkadaşlarla takılıyorum" diye yanıtladı. Polis ekiplerinin "İçki içmeye geldin madem, neden saklanıyorsun" sorusuna ise kadın şüpheli cevap vermeden uzaklaştı. İZMİR Kurnaz kumarbazlar dolaplarda yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Çeşme, Güncel, Haber

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