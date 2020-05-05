İZMİR Kurnaz kumarbazlar dolaplarda yakalandı
Kurnaz kumarbazlar dolaplarda yakalandı İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir villaya yapılan kumar baskınında, kumar oynadıkları ileri sürülen bazı şüpheliler villada bulunan dolaplara saklandı.
05.05.2020 07:33 | Son Güncelleme: 05.05.2020 07:35
"ESNAFIM BEN"
Öte yandan, polis ekipleri odalarda bulunan dolapları incelerken, bir dolapta saklanan kadın vatandaş buldu. Polis ekiplerinin görüntü almasına sinirlenen kadın, "Çekmeyin beni esnafım" dedi, bunun üzerine polis ekipleri "Burada mı esnaflık yapıyorsun" diye sorduklarında, şüpheli kadın "İçki içmeye geldim, arkadaşlarla takılıyorum" diye yanıtladı. Polis ekiplerinin "İçki içmeye geldin madem, neden saklanıyorsun" sorusuna ise kadın şüpheli cevap vermeden uzaklaştı.
Kaynak: DHA