"İzmir 'Kuruluş Seferberliği'ni başlatan şehirdir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 97'nci yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, 9 Eylül, iktisatta ve siyasette, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yeni sözler söylemeye başladığımız gündür.

İzmir'in kurtuluşunun 97'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, etkinliklerin ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda İzmirli katıldı.

Kuruluş seferberliğini başlatan şehir

Törende yaptığı konuşmada 9 Eylül'ün önemine dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, "Gazi Mustafa Kemal'in ordulara 'ilk hedefiniz Akdeniz' diyerek verdiği tarihi sözle başlayan ve 9 Eylül 1922'de, İzmir'in ve ülkemizin emperyalizmden kurtuluşunu sağlayan zaferin 97. yılında, sizlere hitap etmek büyük bir şeref" sözleriyle konuşmasına başladı. 9 Eylül'ün sadece İzmir için değil, ülkemizin tarihi açısından da çok önemli bir gün olduğunun altını çizen Başkan Soyer, "İzmir'in kurtul uşuna sahne olan 9 Eylül zaferi, 1923'te Lozan Barış Antlaşması ile Anadolu'nun tümüyle bağımsızlık kazandığı bir sürece yön vermiştir. 9 Eylül, iktisatta ve siyasette, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yeni sözler söylemeye başladığımız gündür. İzmir ise, ilk kurşunu atarak "Kurtuluş Savaşı"nı; işgalin bittiği gün ise "Kuruluş Seferberliği"ni başlatan şehirdir" diye konuştu.

Kurtuluştan kuruluşa

Demokraside, kültürde, sanatta, sporda, siyaset ve ekonomide, özetle yaşamın her alanında; hem kökleri sağlam hem de yenilikçi eserler meydana getirmek için 9 Eylül'ü iyi hatırlamaya çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, "İçinde bulunduğumuz şartlar ne kadar zor olursa olsun başarabilmeliyiz, başaracağız. Kurtuluştan kuruluşa giden bu tarihi yürüyüşte, hiçbirimizin arasında siyasi uçurumlar yoktu. Farklılıklarımızı; ayrışmanın değil, bütünleşmenin, tek vücut olmanın gücü haline getirdik ve ülkemizi emperyalist devletlerin işgalinden hep birlikte kurtardık. Bugün yine aynı şiarla, İzmir'i ve ülkemizi ayrışma ve kutuplaşmalardan arındırarak; birlikle, bütünlükle, ortak vicdan ve akılla geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Kurtuluşun 97'nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve her türlü zorluğa rağmen insanlık tarihinin en büyük direnişini gerçekleştirenleri, minnet ve rahmetle anıyorum. Onların dirayeti ve cesaretinin hepimize ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum.

Müzik, şiir ve folklor

Başkan Soyer'in konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ve Ritim Topluluğu harmandalı gösterisi yaptı.İBB Çok Sesli Çocuk Korosu ile İZFES ve Solistler konseri ile devam eden program 9 Eylül şiirleriyle devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları veRitim Topluluğu da ritim davul gösterisiyle törendeki yerini aldı.