Haberler » Güncel » İzmir kuyumcu soyup, altınları gömen 4 kişi adliyede - Haber

İzmir kuyumcu soyup, altınları gömen 4 kişi adliyede

Kuyumcu soyup, altınları gömen 4 kişi adliyedeİZMİR'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuyu soyduktan sonra altınları bir ağacın dibine gömen, daha sonra polisin yaptığı operasyonla yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

27.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:07
Kuyumcu soyup, altınları gömen 4 kişi adliyede
İZMİR'in ilçesindeki bir kuyumcuyu soyduktan sonra altınları bir ağacın dibine gömen, daha sonra polisin yaptığı operasyonla yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, geçen salı günü sabah saatlerinde Gediz Mahallesi, 682 sokakta meydana geldi. Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 kişi, tabancalarını çekip Ufuk Atçı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncular, kendilerine direnen iş yeri sahibi Atçı'ya ateş edip omzundan yaraladı. Silah seslerini duyup yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da, soyguncular tarafından tabancayla bacağından yaralandı. Soyguncular yaklaşık 1,5 kilo altına alarak kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, dükkana giren, 3'ü de maskeli ve silahlı soyguncular, önce iş yeri sahibine tabanca doğrultuyor. Ellerini havaya kaldıran Ufuk Atça'yı etkisiz hale getiren soygunculardan biri tezgahın arkasına geçiyor ve altınları alıp yanlarında getirdikleri çantaya koymaya başlıyor. Bir süre sonra, Kuyumcu Ufuk Atça soygunculara engel olmak istiyor, ancak bu sırada bir soyguncu tabancasını ateşleyip, Atça'yı yaralıyor. Daha sonra, 3 soyguncu da iş yerinden çıkıp, koşarak kaçıyor.
, olay sonrasında başlattığı soruşturma kapsamında, hem işyerindeki hem de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, görüntülerden şüphelilerin R.A., B.A., H.A. ve H.A. olduğunu tespit etti. Önceki gün 4 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Polis, çalıntı altın bileziklerin ise, şüphelilerden birinin evinin bahçesindeki ağaçlık alanda gömülü olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan soyguncuların ifadeleri doğrultusunda, söylenen noktada kazı yapan polis ekipleri 34 altın bilezik buldu ve işyeri sahibine teslim etti. Kazıda ayrıca, biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca da bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
İzmir kuyumcu soyup, altınları gömen 4 kişi adliyede

Polis, Buca, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe... - Haber
15:51   Yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Haber
15:51   Osmangazi'den Arnavutluk'a yardım eli - Haber
15:46   Kültür Akademisi'nde belge heyecanı - Haber
15:46   Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 15:59:44