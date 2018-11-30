İzmir Kuyumcudan 50 Bin Liralık Altın Hırsızlığı Kamerada

İzmir
'in Karabağlar
ilçesinde, kepenkleri levye ve kazmayla kırılan bir kuyumcu dükkanından, yaklaşık 50 bin TL'lik altın çalındı.
Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt
semtindeki Polat Caddesi üzerinde bulunan H.Ç.'ye ait bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 kişi, güvenlik kameralarının yönlerini değiştirdikten sonra dükkanının kepenklerini levye ve kazmayla kırdı. İşyerinden yaklaşık 50 bin TL'lik altın çalan hırsızlar, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. Sabah
işe gelip hırsızlık yapıldığını anlayan kuyumcu H.Ç., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, dükkanda yaptıkları incelemenin ardından, hırsızların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Karabağlar,İzmir