İZMİR Lenf kanseri Efecan için kök hücre bağışı kampanyası

Lenf kanseri Efecan için kök hücre bağışı kampanyasıİZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan lenf kanseri Efecan Uygutalp'e (25) geçen yıl kendi kök hücresinden yapılan nakil tutmadı.

03.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:14
Lenf kanseri Efecan için kök hücre bağışı kampanyası
İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan lenf kanseri Efecan Uygutalp'e (25) geçen yıl kendi kök hücresinden yapılan nakil tutmadı. Ailesi uygun donörün bulunması için Bornova Meydanı'nda Kızılay ile kök hücre bağışı kampanyası başlattı.
İzmir'de Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nden mezun olan Efecan Uygutalp, geçen yıl kasık ağrısı nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Burada çekilen MR sonucunda aynı zamanda su topu sporcusu olan Uygutalp'ın üçüncü evrede lenf kanseri olduğu belirlendi. Hematoloji Bölümü'nde kemoterapi tedavisine başlandı. Kemoterapinin ardından doktorlar, Uygutalp'e kendi iliğinden nakil denedi, fakat başarılı olmadı. Bunun üzerine doktorlar, tek umudun kök hücre nakli olduğunu bildirdi. Uygutalp ailesi uyumlu donör bulunması için Kızılay ile kampanya başlattı. Bornova Belediyesi'nin de çadır desteği ile, 3 günde toplamda 200 kişi kan ve kök hücre bağışında bulundu. Oğullarına can olacak donörü arayan aile, Bornova Meydanı'nda kurulan çadırlarda bağış kampanyasını cuma gününe kadar sürdürecek.
'MEZUN OLDU, KANSER İLE KARŞILAŞTIK'
Uygutalp'in üniversiteden mezun olduktan sonra lenfomaya yakalandığını söyleyen baba Hüseyin Uygutalp, "Efecan, tek çocuğum. Kendisi de biz de bu hastalığı duyunca çok üzüldük. 'Bir kan bir can' demek, hepimiz için bir umut demek. Bağış yapacak olan kişiler sadece bizim için değil, bir başkası için de umut olabilir. Sonuçta bizim gibi birçok anne baba var. Yurt içinden bulunmazsa yurt dışından donör arayacağız. Ama inanıyorum ki yurt içinden bulacağız. İnsanlarımızın bağışlarıyla uygun donörü bulacağımızı düşünüyorum. Ege Üniversitesi Hastanesi doktorlarına, İzmir Kan Gönüllüleri Derneği, Bornova Belediyesi ve Kızılay'a çok teşekkür ederim. Onların yardımlarıyla bu kampanya büyüdü. Herkesi Bornova Meydanı'nda bulunan Kızılay çadırına kök hücre bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.
Uygutap ailesinin yakını Ecem Gül Uzar ise, "Bugün Efecan için buradayız. Aslında Efecan dışında çare bekleyen herkes için bağış yapıyoruz. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını istiyoruz. Bir tüp kanla birçok insanın hayatı kurtuluyor. Lütfen herkes sadece Efecan için değil, nakil bekleyen herkes için kan versin. Ülkemizin bu birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Sağlığa da hiçbir zararı yok. Uyumlu donörler çıkıyor fakat insanlar bıçak altına girme korkusundan dolayı vazgeçiyor. Nakil çok zor bir işlem değil, kandan alınıyor. Korkmadan, vazgeçmeden bağış yapabilirler" diye konuştu. İZMİR Lenf kanseri Efecan için kök hücre bağışı kampanyası

Kaynak: DHA

Etiketler: Bornova, İzmir, Güncel, Haber

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