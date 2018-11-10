İzmir 'Linda' İsimli Köpeğin Yıkanma Şekli Büyük İlgi Gördü

'Linda' isimli köpeğin yıkanma şekli büyük ilgi gördü
İZMİR'de, vücudunu bir akaryakıt istasyonundaki otomatik taşıt yıkama makinesinin fırçasına yaslayarak yıkanan, 'Linda' isimli köpek, izleyenleri gülümsetti. İzmir
'de, esnafın 'Linda' ismini verdiği sokak köpeğinin, bir akaryakıt istasyonunda bulunan otomatik taşıt yıkama makinesinin fırçasına yaslanarak yıkanması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 'Linda'nın yıkanma keyfi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde, köpeğin, bir minibüsün yıkanması sırasında, otomatik olarak hareket eden fırçaların kendisine doğru gelmesini beklediği ve gelince de vücudunu fırçaya yasladığı görülüyor. Köpek, vücudunun farklı bölgelerine fırçaya denk getirerek, tamizleniyor. Köpeğin haftada birkaç kez aynı istasyona gelip, bu şekilde yıkandığı belirtiliyor.
İzmir
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:37