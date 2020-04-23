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İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürpriziKORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden Eşrefpaşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda küçük öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak için sürpriz video hazırladı.

23.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:05
Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden Eşrefpaşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda küçük öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak için sürpriz video hazırladı.
İzmir Karabağlar Eşrefpaşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ev ortamında hazırlanan video büyük beğeni topladı. Öğrenciler ve öğretmenler, evlerinde çektikleri video ile izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan kutlama görüntüsü, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Videonun sonuna okul tarafından daha önce yapılan 23 Nisan etkinliklerinden görüntüler de eklendi. Öte yandan, 'Hayat eve sığar', 'Evde hayat var' sloganlarına yer verilerek 'Evde kal' mesajı yinelendi. Videoya yaklaşık 20 öğrenci ve okul öğretmenlerinin tamamı katıldı. Okul Müdürü Selman Er, "23 Nisan'ı kutlamak ve kendi öğrencilerimizin olduğu kadar küçük öğrencilerin de moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için böyle bir çalışma yaptık. 23 Nisan coşkusunu sınıflarda, okullarda yaşayamadık belki ama evlerimizden bu coşkuya ortak olduk. Videoyu paylaştıktan sonra çok güzel geri dönüşler aldık. İzleyenler, 23 Nisan coşkusunu yaşadıklarını ve duygulandıklarını ifade ettiler" dedi.
'PSİKOLOJİLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'
Müdür Er bu süreçte öğrencilerle sürekli etkileşim halinde olduğunu dile getirip, "Okul sürecinde planladığımız bütün çalışmaları, imkanlar el verdiğince online olarak gerçekleştiriyoruz. Sürekli eğitimlerimiz oluyor. Her akşam ders programı oluşturarak hem velilerimize hem de öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Onun dışında virüs olmasa normal şartlarda yapacağımız etkinlikleri de internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Şiir dinletisine hazırlanıyoruz. Münazara turnuvamızı online olarak yaptık. Aynı şekilde Kütüphaneler Haftası'nda bir etkinliğimiz oldu. Çocuklarla sürekli etkileşim halinde oluyoruz. Çocuklar bu dönemde evlerde bunaldı. Onların psikolojisi bizim için çok önemli" diye konuştu. İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, 23 Nisan, Güncel , Haber
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