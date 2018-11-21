21 Kasım 2018, 18:01
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İzmir Lise Öğrencisinin Cenazesinde, Gözyaşları Sel Oldu

İzmir Lise Öğrencisinin Cenazesinde, Gözyaşları Sel Oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki okulunun 3'üncü katından düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki okulunun 3'üncü katından düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu'nun cenazesi, toprağa verildi. Talihsiz çocuğun cenaze namazında annesi Derya ve babası Rasim Zülfikaroğlu'nun yanı sıra, akrabaları da uzun süre gözyaşı döktü.

Gölcük Ulaşlı Mahallesi'nde bulunan Gölcük Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu, önceki gün saat 15.30 sıralarında Almanca sınavının bitiminden hemen sonra sınav kağıtlarının toplandığı sırada sınıfta 8- 10 öğrenci bulunurken, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağı düştü. Yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Barbaros Zülfikaroğlu, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barbaros Zülfikaroğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zülfikaroğlu'nun memleketi İzmir'e getirilen cenazesi, Hatay Murat Reis Camii'nde, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Talihsiz çocuğun annesi Derya ve babası Rasim Zülfikaroğlu'nun yanı sıra akrabaları da uzun süre gözyaşı döktü. Tabuta sarılıp, uzun süre fısıldayan baba Rasim Zülfikaroğlu'nu, akrabaları sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

Cenazeden genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Davut CAN

(Tür: Yurt) Kocaeli,İzmir,Gölcük
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:01