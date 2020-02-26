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İzmir liseli kızlar ailelerine teslim edildi

İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış (2)LİSELİ KIZLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİIsparta'daki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16) aileleri tarafından teslim alındı.

26.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:09
'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış (2)
LİSELİ KIZLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Isparta'daki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra İzmir'in ilçesinde bulunan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16) aileleri tarafından teslim alındı. Bugün öğle saatlerinde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen aileler, geceyi Buca'daki bir yetiştirme yurdunda geçiren kızlarının yanına geldi. Yurt görevlileriyle yapılan görüşmeden sonra kızlarını teslim alan aileler, Isparta'ya doğru yola çıkarken, basın mensuplarına açıklama yapmaktan da kaçındı.
İzmir liseli kızlar ailelerine teslim edildi

Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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