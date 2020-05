İZMİR Lösemi hastası Burak'a öğretmenleri ve arkadaşlarından destek

Kaynak: DHA

Lösemi hastası Burak'a öğretmenleri ve arkadaşlarından destekİZMİR'de, lösemi teşhisi konulduktan sonra yaklaşık iki ay önce kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Burak Kaya (13), günlerini hastane odasında geçiriyor. Burak'ın öğrenim gördüğü okulun öğretmenleri ve arkadaşları, ona moral vermek için bir video hazırladı.Lösemi teşhisi konulduktan sonra, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Burak Kaya, koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bu dönemde günlerini hastane odasında geçiriyor. Matematik öğretmeni Zeynep Yılmaz, 50 gündür hastanede olan Burak'ın yüzünü güldürmek adına Bayraklı Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğretmenleri ve öğrencileri organize ederek, ona bir video hazırladı. Her biri evlerinden çektikleri videolarla Burak'a sevgilerini ve iyi dileklerini ileten öğretmenler, onun bir an önce iyileşmesini istediklerini söyledi.'ONA YANINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMEK İÇİN VİDEO ÇEKTİK'Burak'ın sınıf arkadaşları ise, yeni eğitim öğretim yılında onunla görüşmek için sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Video, 'Burak'a sevgiler' başlığıyla sosyal medyadan da paylaşıldı. Öğretmen Zeynep Yılmaz, "Kendisini çok seviyor, bu süreçte güçlü olmasını ve bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz. Ona, tedavi gördüğü günlerde yanında olduğumuzu hissettirmek için bir video hazırladık" dedi.