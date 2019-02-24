İzmir Lüks Panelvan Araçtan 20 Küçükbaş Hayvan Çıktı

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde, lüks panelvan araçla küçükbaş hayvan hırsızlığına karışan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Üzümlü
Mahallesi'nde, lüks panelvan araçla küçükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine hareket geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu sahte plakalı olduğu tespit edilen araç, Manisa
'nın Salihli
ilçesine doğru kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri şüphelileri aracın lastiklerine ateş ederek durdu. Araçta bulanan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alınırken, 2'si ormanlık alana kaçtı. Ekipler aracın kapısı açtığında ise 20 küçükbaş hayvanla karşılaştı. Araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tüfek, 10 av fişeği, kurusıkı tabanca, 2 sahte plaka ve sahte ehliyet ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin Ege
Bölgesi illerinde birçok hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları belirlendi. Kaçan iki şüphelinin aranmasına devam edildiği ifade edildi.
Manisa, Ödemiş, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa
Kaynak: DHA