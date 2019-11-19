Haberler » Güncel » İzmir madde bağımlısı, annesini 11 yerinden bıçakladı - Haber

İzmir madde bağımlısı, annesini 11 yerinden bıçakladı

Madde bağımlısı, annesini 11 yerinden bıçakladıİzmir'in Bornova ilçesinde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D. (21), annesi Esma S.'yi (43) 11 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı.

19.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:53
Madde bağımlısı, annesini 11 yerinden bıçakladı
'in ilçesinde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D. (21), annesi Esma S.'yi (43) 11 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Esma S.'nin, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Olay, dün gece saatlerinde Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S. ile oğlu Muhammed D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D., tartışma sırasında eline geçirdiği bıçakla, Esma S.'yi 11 yerinden bıçakladı. Esma S. kanlar içinde yere yığılırken Muhammed D. ise kaçtı.
Gelen sesler üzerine komşuları, polise verdi. ihbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Esma S., yapılan ilk müdahalesinin ardından çalıştığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esma S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
, Muhammed D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞINI DA YARALAMIŞ
İzmir'in Bornova ilçesinde, annesi Esma S.'yi 11 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D., polise giderek teslim oldu. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Muhammed D.'nin, annesinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman B.'yi de bıçakla yaraladığı belirtildi. Annesinin birlikteliğine karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Muhammed D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Bu arada, Süleyman B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Esma B.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
İzmir madde bağımlısı, annesini 11 yerinden bıçakladı

Ege Üniversitesi Hastanesi, Bornova, Polis, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:17 Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'dan Başkan Kanar'a ziyaret
13:22 Hindistan'da muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi öldü
13:16 Süper iyi günler oyunu sobe için sahne aldı
13:15 Elazığ'da "Dış Ticaret Bilgilendirme" semineri
13:15 Tarsus Şehir Tiyatrosu, ilk provasını gerçekleştirdi
10:38 Son Dakika: Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Kamuya binlerce personel alınacak
09:14 Son dakika: Mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında
12:30 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı erken seçim tartışmalarını alevlendirdi
13:09 Erdoğan ve Bahçeli, TBMM kulisinde bir araya geldi
12:00 Black Friday 2019 ne zaman? Black Friday nedir? Kara Cuma indirimleri
11:48 Adaçayı faydaları nelerdir? Adaçayı faydaları ve zararları
19.11.2019 13:23:38