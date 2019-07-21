İZMİR MAHKUM YAKINLARINDAN 5 KİŞİLİK AF EYLEMİ

İZMİR'de basın açıklaması yapan mahkum yakınları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) meclise 1 yıl önce sunduğu af yasa teklifinin kabul edilmesini istedi. Eyleme sadece 5 kişinin katılması dikkat çekti. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen 5 mahkum yakını, MHP'nin yaklaşık 1 yıl önce TBMM Başkanlığı'na sunduğu af yasa teklifinin kabul edilmesi amacıyla basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan mahkum yakınlarından Şeyda Nur Köle şunları söyledi Yargı reformu paketinde yargılama, tutukluluk, infaz, denetimli serbestlik gibi konularda adil yargılanmadığını ve yüksek ceza aldığını düşünen mahkumlar gerekli ve zorunlu düzenlemenin yapılmasını beklemekteyiz. MHP'nin bir yıl önce dillendirdiği ve TBMM'ye sunduğu teklif kamuoyunda büyük beklenti oluşturmuştur. Mahkum yakınlarına verilen sözler tutulmalıdır. Sosyal medya üzerinden sesimizi ve mağduriyetimizi dillendirsekte uzun süredir bekleyişimizin önüne geçemedik. Meclisin seçimler nedeniyle uzun süredir çalışmaması da bu beklentimizin ötelenmesine neden oldu. Kader mahkumlarıyla ilgili yargısal düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşmasını, başta MHP olmak üzere diğer partilerin de destek vereceklerini açıkladığı ceza indiriminin kanunlaşmasını istiyoruz.Grup açıklamanın ardından sosyal medyadan yaptıkları yayınlarla eyleme katılmayan mahkum yakınlarına tepki gösterdi. Grup bir süre sonra olaysız şekilde dağıldı.