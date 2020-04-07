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İzmir-Manisa arasındaki yoğunluk azaldı

İzmir-Manisa arasındaki yoğunluk azaldı İzmir-Manisa arasında bulunan Sabuncubeli Tüneli'ndeki araç yoğunluğunda, gözle görünür bir azalma yaşandı.

07.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:47
İzmir- Manisa arasındaki yoğunluk azaldı
İZMİR - İzmir-Manisa arasında bulunan Sabuncubeli Tüneli'ndeki araç yoğunluğunda, gözle görünür bir azalma yaşandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsünün yayılmasını azaltmak amacıyla yayınlanan genelgeyle, 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş ve çıkışlar sınırlandırılmıştı. Genelge sonrasında, büyükşehir statüsünde bulunan İzmir ve Manisa illeri arasındaki geçişi sağlayan Sabuncubeli Tünelinde de önceki günlerde araç yoğunluğu gözlenmişti. Yapılan ikazlar sonrasında araç yoğunluğu düşüş gösterdi. Tünel girişinde görev yapan jandarma ve polis ekipleri, İzmir'den Manisa'ya araçlarıyla geçiş yapmak isteyen vatandaşları durdurarak seyahat izni belgelerini kontrol etti. Kontroller esnasında sürücülerin vücut sıcaklığı da ateş ölçer cihaz sayesinde ölçüldü. Ekipler, araç içinde sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyararak karantina şartlarını uyguladı. Seyahat izni bulunmayan vatandaşların ise tünele girişine izin verilmedi. İzmir-Manisa arasındaki yoğunluk azaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Manisa, İzmir, Genel

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İzmir-Manisa arasındaki yoğunluk azaldı
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