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İzmir-Manisa il sınırında araç giriş çıkışları durduruldu

Büyükşehirlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentlere araçla giriş çıkış yasağı başlaması ile İzmir-Manisa il sınırını oluşturan Soma-Bergama Karayolunda yapılan denetimlerle yasak uygulanıyor.

04.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:12
Büyükşehirlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentlere araçla giriş çıkış yasağı başlaması ile İzmir- Manisa il sınırını oluşturan Soma- Bergama Karayolunda yapılan denetimlerle yasak uygulanıyor.
Yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında, bu gece itibarıyla 30 büyükşehirin belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatılması duyurusu üzerine, İzmir Kınık İlçesi ile Manisa'nın Soma İlçesini birbirine bağlayan Bergama-Soma karayolunun Soma istikametinde uzun kuyruklar oluşuyor.
Soma'da polis ekipleri, İzmir il sınırına bağlanan Bergama-Soma Karayolu Cenkyeri Mahallesi kavşağında kontrol noktası oluşturdu.
Soma'ya gidiş yönünde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirler kapsamında istisnai durumlar dışındaki bazı araçların geçişine izin vermeyerek İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerine dönüşünü sağladı.Öte yandan İzmir İl sınırına geçişine izin verilmeyen araçlar da Soma Yönüne yönlendirildi. Polis ekipleri giriş ve çıkışları kontrol altına tutarak tutanak ile araç ve sürücü sayılarını da kayıt altına aldı. Bir saatlik denetimlerde ortalama 34 araç ile 50 sürücünün geri gönderildiği öğrenildi. Karayolunun Soma yönünde uzun kuyruklar oluşuyor. İzmir-Manisa il sınırında araç giriş çıkışları durduruldu

Kaynak: AA

Etiketler: Bergama, Manisa, İzmir, Soma, Güncel

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İzmir-Manisa il sınırında araç giriş çıkışları durduruldu
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Haberler ›› Güncel ››İzmir-Manisa il sınırında araç giriş çıkışları durduruldu - Haberler

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