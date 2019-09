İzmir mektebim koleji'nden öğretmenlere yatırım

Mektebim Koleji'nden öğretmenlere yatırımİZMİR, (DHA)- Çiğli, Folkart ve Güzelbahçe kampüslerinde eğitim veren Mektebim Koleji'nin Genel Müdürü Servet Özkök, yeni eğitim öğretim döneminde okullarının birer öğretmen geliştirme merkezi olacağını belirtti. Özkök, sadece kendi öğretmenlerini değil bölgedeki tüm öğretmenleri geliştirmek istediklerini söyleyerek öğretmenlerin gelişimi için sertifika programları uygulayacaklarını ifade etti. İzmir 'de 3 ayrı kampüsü bulunan Mektebim Koleji'nin yeni yönetim kadrosu, Türkiye ve İzmir'deki eğitim yatırımları, akademik çalışmaları ve eğitim sektörüne dair görüşlerini paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Mektebim Koleji olarak 4 yıldır İzmir'de faaliyet gösterdiklerini açıklayan kolejin Genel Müdürü Servet Özkök, buna karşın kuruluş tarihi olarak 4 ay öncesini gösterdiklerini söyledi.'EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ ÇOCUKLARIMIZ'4 ay önce yönetim kadrosunun değişmesiyle birlikte okulun yeni bir bakış açısı kazandığını belirten Özkök, "Bizim için en değerli varlık çocuklar. Merkeze çocuklarımızı aldık. Çocuklarımız için iyi olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Eğitim programının olmazsa olması öğretmenler. 'Sana değer öğretmenim' mottosu ile onları farklı şekilde konumlandıracağımızı ifade ettik. Bu kapsamda öğretmenlere tamamlayıcı sağlık sigortası yaptık. Üniversitelerle anlaşmalar yaparak yüksek lisans ve sertifika programları hazırladık. Bu yıl öğretmenlerimize bu programlarımızı sunuyoruz" dedi.'HER OKULU ÖĞRETMEN GELİŞTİRME MERKEZİ OLARAK DÜZENLEYECEĞİZ'Türkiye'deki eğitim sisteminde en temel sorunun nitelik üzerinde durmadan niceliğe önem verilmesi olduğunu savunan Servet Özkök, Mektebim Koleji'nin her birini birer öğretmen geliştirme merkezi olarak düzenleyeceklerini kaydetti.Özkök, "Sadece kendi öğretmenlerimizi değil bölgedeki tüm öğretmenleri geliştirmek üzere okullarımızı konumlandırıyoruz. Okullarımızda bölgedeki öğretmenlerin gelişimi için sertifika programları uygulanacak. Ülkenin değişmesi, orta gelir tuzağından çıkması için olmazsa olmazı katma değerli eğitimin sağlanmasıdır. Mektebim de bunun için üzerine düşeni yapacak" diye konuştu.11 yıldır eğitim sektörünün içinde olduğunu ve son 3 yılda bu sektörün farklı bir noktaya geldiğini dile getiren Servet Özkök, şunları söyledi:"Çok para kazanılan bir sektör yaklaşımıyla her binayı okul yaptılar. Eğitimin bu şekilde olmadığı sektörün yaşadığı sıkıntılardan ortaya çıkıyor. Eğitim kısa vadeli geri dönüşü olan yatırım değildir. Çocuklara yapılan yatırımın geri dönüşü uzun vadedir. Çok iyi öğretmenlere ihtiyaç var. Fiziki yapı ile öğrenci geleceğini ve para kazanacağını düşünen yatırımcılar sıkıntı yaşıyor. Biz 4 ay önce çok iyi eğitimcilerle yola çıktık."'MİSYONUMUZ TOPLUMA KATKI SAĞLAMAK'Genel Müdür Baş Yardımcısı Banu Gürün de okulun merkezinin İstanbul'da olmasına karşın sıklıkla İzmir'e geldiklerini söyleyerek okulların temel misyonunun topluma katkı sağlamak olduğunu ifade etti.Okulların sadece öğrencinin gelip gittiği veliye bilgilendirme yapılan yerler olmadığını anlatan Gürün, "Okullar topluma katkı sağlamak isteyen yerler olmalıdır. Türkiye'nin bilim ve teknoloji üreten bir toplum haline gelmesi gerekmektedir. Biz bunun için çocukları iyi yetiştireceğiz. Bunu hem sorumluluk hem ödev biliyoruz. Sadece bizim öğrencilerimiz değil dezavantajlı çocuklara da dönük eğitim vermek istiyoruz. Bu amaçla il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği halindeyiz" dedi.Folkart Kampüs Müdürü Serpil Eren de 33 yıldır özel okul camiasında hizmet veren bir eğitimci olarak tecrübelere sahip olduğunu belirtti. Eren "Öğretmenin değerinin yerlerde olduğunu da gördük yükselmeye başladığını da. Mektebim Koleji olarak en büyük kanayan yaranın öğretmenin değerinin düşmüş olması olduğunu görüyoruz. Hedefimiz bu anlamdaki sosyal sorumluluk projelerini büyüterek ilçe ve il geneline yaymak olacak" diye konuştu.BİLİME VE İNSANA VERİLEN DEĞERİ ARTTIRDIKToplantıda yaptığı konuşmada 32 yıllık eğitimci olarak birçok yerde yöneticilik yaptığını söyleyen Güzelbahçe Kampüs Müdürü Ahmet Kaya da Mektebim Koleji'nde 3-4 aydır yapılan değişikliklerle bilime ve insana verilen değeri arttırdıklarına dikkat çekti.Sınava dayalı sistemde akademik başarının önemli olduğunu hatırlatan Kaya, "Bizler zaman bulup fırsat yaratıp öğrencilerimizin bireysel ayrıcalıklarının da farkında olmaya çalışıyoruz. Onların sosyal becerilerini göz ardı etmiyoruz" dedi.Mektebim Koleji İzmir Bölge Sorumlusu Coşkun Fırat ise İzmirli olarak İzmir kültürünü benimseyen çocuklar yetiştirme sevdalısı olduklarını söyleyerek "4 ay önce yaptığımız bir revizyonla, bundan sonra çocuklarımızın hayatına dokunabilmek istiyoruz. Bu bizim için heyecan verici. Tüm öğrencilerimizin eğitim hayatını büyük bir titizlikle inşa edeceğiz. Atatürkçü düşünce kimliği ile onları yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.TÜM ÇALIŞANLARA 20 DAKİKA KİTAP OKUMA ZORUNLULUĞUMektebim Koleji Çiğli Kampüs Müdürü İrfan Albayrak da çocukların eğitiminde en büyük eksikliğin okumamak ve okuduğunu anlamamak olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:"Mektebim olarak tüm çalışanlar 20 dakika kitap okuma zorunluluğu var. Buna kapıdaki güvenlik dahil. Biz anne ve babalara mesaj veriyoruz; çocuklarınızla birlikte kitap okuyun. Elinizde telefonu bırakın onlarla birlikte kitap okuyun. Bu birinci derecedeki sorumluluğumuz. Ayrıca kısa bir süre önce İzmir'de ciğerimiz yandı. Her çocuğumuzun ağaç dikmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Biz çocuklarla 8-9 saat beraberiz. Öğretmenlik vicdan işidir. Bize emanet çocukların vatanı milleti seven çocuklar olarak üst kurumlara gitmesini sağlayacağız."Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)FOTOĞRAFLI