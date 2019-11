İzmir menemenli üreteci kazanda ıspanak pişirip, vatandaşa ikram etti

Menemenli üreteci kazanda ıspanak pişirip, vatandaşa ikram etti Türkiye 'deki ıspanak ihtiyacının yüzde 26'sını karşılayan İzmir 'in Menemen ilçesindeki üreticiler, meydanda kazanlar içinde ıspanak yemeği pişirip vatandaşlara ikram etti. Bazı vatandaşlar da ıspanağı çiğ yiyerek, üreticiye destek verdi.Menemen'deki ıspanak üreticileri ürünlerinin sağlıklı olduğunu kanıtlamak amacıyla kazanlarda pişirilen ıspanak yemeğini hem kendileri yedi hem de vatandaşlara ikram etti. Menemen Ziraat Odası'nın üyelerinden temin ettiği 200 kiloyu aşkın ıspanak, kazanda pişirildikten sonra ilçe meydanında toplanan vatandaşlara dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar ellerinde 'Ispanak zehir değil şifadır', 'Menemen çiftçisi ıspanağına kefil', 'Hepimiz Temel Reisiz', 'Biz ürettik güveniyoruz' yazılı dövizler taşıdılar. Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, farklı illerde yaşanan ıspanak yemeğinden zehirlenme olaylarının ardından üretici, işçi, nakliyeci ve halcilerin olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek, hepsinin iş yapamadığı için evde oturmak zorunda kaldığını dile getirdi. Türkiye'nin ıspanak tüketen ülkeler içinde dünyada 4'üncü sırada olduğunu anlatan Karagöl, Birinci sırada Çin, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada Japonya geliyor. Yani kültür düzeyi ve ekonomisi gelişmekte olan ülkeler ıspanak tüketiyor. Biz de 4'üncü sıradayız. Şunu bilmeliyiz ki, eğer ıspanak tüketimi azalırsa sağlık sorunları yaşarız. Türkiye'deki ıspanağın yüzde 26'sını İzmir üretiyor. İzmir'de de en fazla Menemen'de üretilir. Pamuk ve üzümün ardından ıspanak üretiminde de birinci sıraya yükseldik dedi. Sağlıklı ürün yetiştiren Menemenli çifçilerle övündüğünü anlatan Karagöl, köylerde bulunan havuzlarda ıspanakların iyi yıkandığını belirterek, şöyle devam ettiIspanağın içinde potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, demir ve sayısız faydalı mineral bulunur. Düzenli tüketildiğinde insan sağlığı için şaşırtıcı sonuçları vardır. Göz sağlığını korur, kanserden korur, tansiyonu dengeler, kan basıncını düşürür, bağışıklığı güçlendirir. Ispanak tüketmekten çekinmeyin.'ÜRETİCİNİN ARKASINDAYIZ'Ispanağı hem yiyen hem de tüm vatandaşlara tüketmelerini öneren Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ise Menemen Ovası'nda zehirli hiçbir ürün bulunmadığını savundu. Zehirlenme haberlerinin İstanbul, Düzce, Tekirdağ ve Trakya gibi yerlerden geldiğini ifade eden Başkan Aksoy, Menemen'de hiç zehirleme vakası yok. Hem Sayın Bakanımızdan hem hükümetimizden ıspanağa daha fazla sahip çıkmasını bekliyoruz. Zehirlenmelerin bu besinin içindeki ayrık otundan kaynaklandığı söyleniyor. Böyle bir otun bizim ıspanağımızın içinde çıkması mümkün değil. Biz üreticinin arkasındayız. Bu süreçte yaşadıkları sıkıntıları birlikte göğüsleyeceğiz. Tüm Menemenliler ıspanağına sahip çıkıyor dedi. Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da ıspanağın, besin değeri ve vitamin potansiyeli açısından insan vücudu için değerli olduğunu vurgulayarak, Bu ürünü yıllardan beri üretiyoruz. Hangi şartlarda üretileceğini üreticimiz iyi biliyor. Çiftçimiz kendi çocuğuna yedirmediği bir ürünü vatandaşa yedirmez. Ispanak insan sağlığına zarar vermeyecek tarım teknikleri ile uygun gözetim altında yetiştiriliyor. Hepsi sağlıklı ve güvenlidir. Bunlar münferit olaylardır, gelip geçicidir. Suçlu bizim üreticimiz değildir diye konuştu.'300 BİN LİRA ZARARIM VAR'Menemen'de yıllardır ıspanak yetiştirdiğini anlatan üreticilerden Ali Altunkaynak da zehirlenme haberlerinden kötü etkilendiklerini dile getirerek, Satışlarımız durdu, mallar tarlada kaldı. Zararımız büyük. En az 200 dekar yetişmiş ıspanak tarlada duruyor. Hepsi kesilmeyi bekliyor. Oysa ürünlerimizin hepsi doğal. Bir yerde olan bir olay bütün Türkiye'ye mal edildi. Ispanağın dışında karnabahar ve brokoli de üretiyor. Hiç satılmıyor ürünler tarlada şu an. 300 bin lira zararım var. Hasat yapmadığımız için ürünler uzadı, hepsi sürülecek dedi. Altınkaynak, toplumdaki olumsuz algının ortadan kalkmasını istediklerini belirtti ve şöyle dediHerkes ıspanak yesin. Ürünlerimiz yağmur, soğuk, rüzgar görür. Hiçbiri serada yetişmiyor. Şoklanmış torbalardaki ürünlere bir şey diyemem. Ama tarladan hale, markete giden ıspanaklarda sıkıntı yok. Kullandığımız ilaçlar ruhsatlıdır. Hepsinin kullanma süresi var. İlaç attıktan 10 gün sonra hasat ediyoruz. Havuzlarda yıkanıyor, hiçbir kalıntı kalamaz.ISPANAĞI ÇİĞ YEDİÜreticilerden Mahsun Belge, özellikle Menemen'de ilaç kalıntısı ya da zehirli ot bulunmadığını, zehirlenme olaylarının paketli ürünlerde yaşanabileceğini savundu. Köylünün ürettiğini ama karşılığını alamadığını dile getiren Mücella Al da ürünlerin tamamının çöpe gittiğini belirterek, Ben üretici ile çalışıyorum. Gözümün önünde sürüldü tarla. Tohum, gübre, ilaç pahalı. Çok zarar edildi. Ben ıspanağı çiğ çiğ yerim. Doktorum da bana bunu önerdi. Marul, roka, nasıl çiğ yeniyorsa bu da çiğ yenir diye konuştu. Meydanda dağıtılan ıspanak yemeğini çocuklarına yediren vatandaşlar da bu sebzeyi mutfaklarından eksik etmek istemediklerini söyleyerek bu haberlerden etkilenmediklerini anlattı. Ispanağın her zaman sağlıklı olduğunu belirten Gül Kader, Bu haberler çıktıkça biz pişirip yedik. Haftada 3 kez pişiriyorum. Menemen'de ıspanak festivali yapılsın ve üretim artsın istiyoruz dedi.