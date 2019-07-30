İzmir merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 23 kişiye gözaltı kararı (2)

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

İzmir merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 23 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

Öte yandan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün 'Karşıyaka kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda ise 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına kurban, burs ve bağış adı altında para topladıkları, örgüte ait basın yayın organlarına abone oldukları ve örgüt toplantıları düzenledikleri belirlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyon kapsamında 6 şüphelinin arandığı ve gözaltına alınanların emniyetteki sorgularının sürdüğü ifade edildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR,

