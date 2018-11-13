İzmir Merkezli 16 İlde Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı, 13 Şahıs Aranıyor

İzmir
'de, FETÖ soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Ege
Bölgesi mahrem yapılanmasına yönelik 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar aralarında öğretmen ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün TSK
'daki gizli yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltına verildi ve şu ana kadar 12 zanlı gözaltına alındı. Örgütün TSK içerisindeki Ege Bölgesi yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında; doktor, muvazzaf asker, TÜBİTAK görevlisi ve öğretmenlerin de bulunduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında 13 şahsın da arandığı kaydedildi. - İZMİR