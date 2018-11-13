İzmir Merkezli 16 İlde Uyuşturucu Operasyonu

13 Kasım 2018 Salı 12:49



13 Kasım 2018 Salı 12:49

İzmir merkezli 16 ilde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve ürettikleri sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi piyasaya sürdükleri öne sürülen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.