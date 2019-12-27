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İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında BYLOCK kullanıcılarının da olduğu 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

27.12.2019 08:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:22 İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında BYLOCK kullanıcılarının da olduğu 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ operasyonlarına devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Ordu ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlattı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 2'si örgütün kritoplu haberleşme programı Bylock kullanıcısı, 11'i de aleyhlerinde ifade, teşhis gibi deliller bulunan ve 7'si görevine devam eden öğretmen, 5'i ihraç öğretmen, 1 çalışma izni iptal edilen özel okul öğretmeni olmak üzere toplam 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.

Zanlıların yakalanması için operasyonlar devam ediyor. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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