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İzmir merkezli 3 ilde, sahte euro operasyonu

İZMİR merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, sahte madeni euro üretip piyasaya süren 6 kişilik çete çökertildi.

09.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:27
İzmir merkezli 3 ilde, sahte euro operasyonu

İZMİR merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, sahte madeni euro üretip piyasaya süren 6 kişilik çete çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir , Afyon ve Manisa 'da sahte madeni euro üretip piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A.  gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.B.'nin adresinde yapılan aramada 68 adet sahte 2 euro, 24 baskı makine kalıbı, 19 bin 550 metal renkli pul, 770 adet sahte euro yapımında kullanılan iç halka ve 5 kilo 250 gram renkli materyal, 1'i kurusıkı 3 tabanca ve bunlara ait 14 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili Z.İ. adlı bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mali Suçlarla Mücadele, Manisa, İzmir, Güncel
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