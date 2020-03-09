İzmir merkezli 3 ilde "sahte madeni avro" operasyonunda 6 zanlı yakalandı
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasaya "sahte madeni avro" sürmeye çalıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
09.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:26
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasaya "sahte madeni avro" sürmeye çalıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Sahtecilik Suçları BüroAmirliği ekipleri, piyasaya "sahte madeni avro" sürmek isteyen kalpazanlara yönelik çalışma başlattı.
İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda G.B, Y.B, T.A, S.Y, A.D ve Y.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerden Y.B'nin iş yerinde yapılan aramada iki baskı makinesi kalıbı, 68 sahte madeni 2 avro, sahte avro yapımında kullanılan 19 bin 550 metal renkli pul (rondele) ve 770 iç halka, çeşitli boyutlarda göbek kısımları kesilmiş ve kesilmemiş 5 bin 250 gram renkli materyal, biri kuru sıkı 3 tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Adresinde bulunamayan Z.İ'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Sahtecilik Suçları BüroAmirliği ekipleri, piyasaya "sahte madeni avro" sürmek isteyen kalpazanlara yönelik çalışma başlattı.
İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda G.B, Y.B, T.A, S.Y, A.D ve Y.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerden Y.B'nin iş yerinde yapılan aramada iki baskı makinesi kalıbı, 68 sahte madeni 2 avro, sahte avro yapımında kullanılan 19 bin 550 metal renkli pul (rondele) ve 770 iç halka, çeşitli boyutlarda göbek kısımları kesilmiş ve kesilmemiş 5 bin 250 gram renkli materyal, biri kuru sıkı 3 tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Adresinde bulunamayan Z.İ'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel
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