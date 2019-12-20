Haberler » Güncel » İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu 52 gözaltı - Haber

İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu 52 gözaltı

İZMİR merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen 52 asker gözaltına alındı.

20.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:15 İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu 52 gözaltı

İZMİR merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen 52 asker gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. TSK'nin kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 21'i emekli ya da ihraç edilen, 3'ü muvazzaf 24 albay,  3'ü muvazzaf, 4'ü emekli ya da ihraç edilen 7 yarbay, 10'u muvazzaf, 5'i ihraç ya da istifa etmiş 15 Binbaşı, 22'si muvazzaf, 13'ü emekli, ihraç ya da sözleşmesi feshedilen 35 yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Teğmen olmak üzere 88 şüpheli için arama kararı çıkartıldı. İzmir merkezli 33 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin büfe ya da kontörlü sabit hatlardan ardışık arama sonucu tespit edildikleri öğrenildi.Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 36 kişinin daha arandığı belirtildi.



İzmir, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:38   Red Bull Challengers, Gaziantep Maratonu'nda koşacak - Haber
10:37   Eziyet edilen 'Şeker' köpek, emin ellerde - Haber
10:36   Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi - Haber
10:36   Kütahya traktörle tarla sürerken, 1800 yıllık mezar taşı buldu - Haber
10:32   Edremit Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı - Haber
10:25   Terkos Gölü'nde kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
10:14   Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara vatandaşlardan tepki - Haber
08:45   İki lise öğrencisinin öldüğü kazada sürücüler serbest bırakıldı - Haber
08:42   CHP'li vekilin 'Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı - Haber
08:20   Şüphelilerin, uyuşturucu maddelerini kuru yemişlerin içine sakladığı ortaya çıktı - Haber
20.12.2019 10:39:44