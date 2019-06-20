20.06.2019 07:58
Haberler» Güncel» Haber

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

İZMİR merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da örgütün hücre evi olarak kullandığı 30 eve eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, aralarında örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


- İzmir
Kaynak: DHA
İzmir, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:03 İSTANBUL- JANDARMANIN OPERASYONUNDA 650 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
09:02 İstanbul Valiliğinden, Meral Akşener'e yönelik "yasaklama" iddialarına açıklama
09:01 BEYOĞLU'NDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI
09:01 Gezici: "İstanbul Merkez Bankası'ndan Daha Önemli"
09:01 Trakya'da buğday hasadı başladı
09:00 Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
09:00 Jandarma operasyonunda 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi