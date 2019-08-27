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İzmir merkezli 4 ilde "torbacı" operasyonu

İzmir, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

27.08.2019 13:38 İzmir merkezli 4 ilde
İzmir, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri ve takibe aldıkları şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de belirlenen 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul, Kocaeli, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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