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İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 157 şüpheliden 123'ü yakalandı.

18.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:28İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon
merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 157 şüpheliden 123'ü yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.
İzmir merkezli 43 ilde Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin 31'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126'sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101'inin halen aktif çalıştığı öğrenildi.
Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 123 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden Hava Astsubay E.M'nin de 2014 ile 2016 yılları arasında, ihraç Hava Tümgeneral Ahmet Cural'ın emir astsubaylığını yaptığı belirtildi.
Ayrıca, şüphelilerden İ.E, C.Ç, G.İ. ve S.B'nin de bazı generallerin emir astsubaylıklarını yaptıkları öğrenildi.

İzmir, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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