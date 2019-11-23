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İzmir merkezli 44 ildeki büyük FETÖ operasyonuna 80 tutuklama

İzmir merkezli 44 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 124 şüpheliden 80'i tutuklandı.

23.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:23İzmir merkezli 44 ildeki büyük FETÖ operasyonuna 80 tutuklama
merkezli 44 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 124 şüpheliden 80'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 44 ildeki operasyon kapsamında 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı üzerine harekete geçmişti.

FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve mahrem imamlarca ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda şuana kadar 124 kişi gözaltına alındı.

Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 113 zanlıdan 80'i tutuklanırken, 33 şüpheli mevcut delil durumu ve hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları nedenleriyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı verilen 3 zanlının ise daha önceden farklı soruşturmalar kapsamında yakalandığı öğrenildi. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edilirken, 2 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. - İZMİR

İzmir, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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