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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ üyesi 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

18.12.2019 07:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 07:40İzmir merkezli 5 ilde FETÖ üyesi 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi
merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve 'da aralarında 4 eski polis memuru, 1 halen görevde olan polis memuru, 2 öğretmen ve dershane müdürünün olduğu toplam 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden 12'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Elazığ, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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