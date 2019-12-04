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İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 25 şüpheliden 12'si yakalandı.

04.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:15İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı
merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 25 şüpheliden 12'si yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum'da başlattıkları eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer 12 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
(İHA)

İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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