İzmir merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu 74 gözaltı

İzmir merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 74 gözaltı (2)KARDEŞLER DE GÖZALTINDAİzmir merkezli 6 ilde, Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin liderliğini yaptığı uyuşturucu çetesine yapılan operasyonlarda, gözaltı sayısı 81'e yükseldi.

26.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:00
İzmir merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 74 gözaltı (2)
KARDEŞLER DE GÖZALTINDA
İzmir merkezli 6 ilde, Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin liderliğini yaptığı uyuşturucu çetesine yapılan operasyonlarda, gözaltı sayısı 81'e yükseldi.
Şüphelilerin içinde, Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin de olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere Yeşilyurt semtindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyona, çeşitli birimlerden 800 polisin katıldığı öğrenildi.
'OYUN BİTTİ'
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirirken silah, mühimmat ve uyuşturucu malzemeleri emniyette sergiledi. Ecstasy uyuşturucu haplarla yazılan 'Oyun bitti' ifadesi dikkat çekti.
'BUGÜN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE KULLANIMIYLA MÜCADELE GÜNÜ'
Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek incelemelere bulunan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Bugün 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kullanımıyla Mücadele Günü. Böyle özel bir günde, biz de İzmir'de zehir tacirlerine yönelik bir çalışma yaptık. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Her zaman dediğim gibi, nasıl ki dağdaki son terörist ölene kadar terörle mücadele devam edecekse, son zehir taciri yok olana kadar uyuşturucuyla mücadelemiz de sürecek" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Davut CAN/ İZMİR, (DHA
İzmir merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu 74 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

2019’da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Ekonomi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini ’pişmanım’ diyerek savundu Güncel
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı’nın üzerine yürüdü Magazin
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Normalleşme süreci Karabük’e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı Güncel
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye’de en çok izlenen ikinci film oldu Dünya
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Arınç’tan ’İmamoğlu İstanbul’u nasıl kazandı?’ sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu’nun tutumuna bağlı Politika
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Haberler››Güncel››İzmir merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu 74 gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:22: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan aileye 16 adet koyun gönderdi - Haber 19:22: Denizli'de, yabancı uyruklu kişilere 'uyuşturucu' operasyonu: 16 gözaltı - Haber 19:21: Filistinliler, İsrail'in Yafa'da Müslüman mezarlığını yıkmasını protesto etti - Haber 19:21: Son dakika güncel: Antalya'da cami avlusuna bebek bırakıldı - Haber 19:21: Koca: "Çarşamba günü 1492 olan yeni vaka sayısı bugün 1396. Kovid-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün... - Haber 19:18: Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:24: Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı - Haber 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Magazin 12:53: 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir - Ekonomi