03.07.2019 09:09
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İzmir merkezli FETÖ operasyonu

İzmir merkezli FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 kişi ile kapatılan Bank Asya'da örgüt elebaşının talimatı sonrası hesap artışı belirlenen ve aleyhlerinde ifade beyanı bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Güvenlik güçlerinin bu sabah İzmir merkez olmak üzere Çanakkale ve Aydın'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Firari şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
İzmir, Güncel

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