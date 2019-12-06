Haberler » Güncel » İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 gözaltı - Haber

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

İZMİR merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 36 şüpheli gözaltına alındı.

06.12.2019 08:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:22İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

İZMİR merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 36 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlatıldı. İzmir merkezli 9 ilde, belirlenen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 452 bin 800 lira, 11 bin 850 euro, 223 bin 850 dolar, 55 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 20 taşınabilir WiFi, 4 sahte kimlik, çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:10 "Kadınların siyasette temsil oranlarını artırmak için en çok gayret eden kişi Cumhurbaşkanımızdır" - Haber
09:10 Öğrenciler, öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu - Haber
09:10 Beşiktaş Ortaköy'de bir erkeğin cansız bedeni bulundu - Haber
09:10 Hatay'da sanayi sitesinde yangın - Haber
09:10 İmzayı attı, ilk maçına çıktı - Haber
08:54 Bakanlık, Şule Çet için istinafa başvurdu: Ceza yetersiz, müebbet hapis almalı - Haber
08:12 Son dakika: HDP'nin üç belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı - Haber
07:37 Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevine geçiş süreci sorgulanmaya başlandı - Haber
07:12 Trump: Orta Doğu'ya 12 bin asker göndereceğimiz yönündeki haberler yalan - Haber
07:05 Emniyette büyük değişiklikler sağlayacak tasarı TBMM'de kabul edildi: Görev unvanları, "başkanlık" başlığı altında birleştirilecek - Haber
6.12.2019 09:21:43