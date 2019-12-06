Haberler » Güncel » İzmir merkezli fetö operasyonu 36 gözaltı - Haber

İzmir merkezli fetö operasyonu 36 gözaltı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu 36 gözaltıİZMİR merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 36 şüpheli gözaltına alındı.

06.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:12
merkezli FETÖ operasyonu 36 gözaltı
İZMİR merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 36 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'ye yönelik operasyon başlatıldı. İzmir merkezli 9 ilde, belirlenen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 452 bin 800 lira, 11 bin 850 euro, 223 bin 850 dolar, 55 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 20 taşınabilir WiFi, 4 sahte kimlik, çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İzmir merkezli fetö operasyonu 36 gözaltı

İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:10 Kahramanmaraş'ta iki ilçede kar tatili öğrencileri sevindirdi - Haber
14:10 DHA YURT BÜLTENİ-14 - Haber
14:07 Hisar'a ortak akılla yön verilecek - Haber
14:06 Karda mahsur kalan ailenin yardımına jandarma yetişti - Haber
14:06 Soğukta kalan yavru kediye öğretmenler sahip çıktı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
6.12.2019 14:13:42