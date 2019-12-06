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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

İZMİR merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 36 şüpheli gözaltına alındı.

06.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:10İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

İZMİR merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 36 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlatıldı. İzmir merkezli 9 ilde, belirlenen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 452 bin 800 lira, 11 bin 850 euro, 223 bin 850 dolar, 55 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 20 taşınabilir WiFi, 4 sahte kimlik, çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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