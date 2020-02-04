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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında esnaf ve iş insanlarının bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

04.02.2020 08:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:26İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında esnaf ve iş insanlarının bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 5 ilde operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli'de şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.Şüpheliler hakkında aleyhlerinde ihbar, beyan, örgüte ait bankada hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunduğu belirtildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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