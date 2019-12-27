Haberler » Güncel » İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı kararı - Haber

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı kararı

İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

27.12.2019 08:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:10 İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı kararı
merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, 11'i aleyhlerinde ifade, teşhis, Bank Asya hesap artışı gibi deliller bulunan 7 görevde öğretmen, 5 ihraç öğretmen, 1 çalışma izni iptal edilen özel okul öğretmeni olmak üzere 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir, Ordu ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlattı.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:06   Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta çocuk kurtarıldı - Haber
09:05   Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü - Haber
09:04   Kazakistan'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - Haber
09:04   Kırklareli'nde asayiş - Haber
09:02   GÜNDEM / 27 Aralık 2019 - Haber
00:35   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Haber
23:44   Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
23:02   Aldıkları futbol topunu değiştirmeyen iş yeri çalışanını copla dövdüler - Haber
22:52   Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Haber
27.12.2019 09:10:49