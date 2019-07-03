03.07.2019 09:52
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

İZMİR merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli Aydın, Çorum ve Trabzon'da bu sabah saatlerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheliyi yakaladı.
Bir şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


- İzmir
Kaynak: DHA
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